Trump keurt kreet ‘stuur haar terug' af

Trump zei een dag later dat hij zich ‘daar een beetje slecht bij voelde’. ‘Laat ik zeggen dat ik er niet blij mee was. Maar nogmaals, ik heb dat niet gezegd. Zij deden dat. En ik was het daar niet mee eens’, antwoordde Trump op vragen over het spreekkoor, waarvan niet alleen de democraten schande spreken. Trump zei dat hij zijn toespraak in Greenville even had onderbroken en dan snel doorging om het hatelijke geschreeuw te stoppen.