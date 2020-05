Trump laat Europese werelddans voor vaccin links liggen

We zullen pas echt veilig zijn als we allemaal veilig zijn, in elk dorp, regio of land ter wereld.

Het festival voor wereldwijde solidariteit en eenheid had als motto 'we zullen pas echt veilig zijn als we allemaal veilig zijn, in elk dorp, elke regio of elk land ter wereld'. En het werkte: von der Leyen zamelde op de virtuele donorconferentie 7,4 miljard euro in. Vooraf had ze de lat gelegd op 7,5 miljard euro of 8 miljard dollar.