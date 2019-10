Trump legt Turkije sancties op

De Amerikaanse president Donald Trump verdubbelt de invoerheffingen op Turks staal van 25 tot 50 procent en zet handelsgesprekken met Ankara stop. Dat doet hij in een reactie op het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië.

Daarnaast legt Washington sancties op aan Turkse ministers, onder meer die van Binnenlandse Zaken en van Defensie. Al hun Amerikaanse eigendommen en belangen worden bevroren en moeten aangegeven worden aan de autoriteiten. Er dreigen ook Amerikaanse sancties tegen buitenlandse banken die 'die bewust belangrijke financiële transacties voor of in naam van de geviseerde personen faciliteren'.

Humanitaire crisis

'Het Turkse militaire offensief brengt de burgers en ook de vrede, veiligheid en stabiliteit van de regio in gevaar', verklaart Trump in een mededeling. 'Ik ben heel duidelijk geweest tegen president Erdogan dat de actie van Turkije een humanitaire crisis veroorzaakt en oorlogsmisdaden mogelijk maakt.'

'Turkije moet prioriteit geven aan de bescherming van burgers, zeker aan kwetsbare etnische en religieuze minderheden in het noordoosten van Syrië. Willekeurig burgers aanvallen, burgerinfrastructuur vernielen en zich richten op etnische of religieuze minderheden is onaanvaardbaar', aldus de president nog.

1.000 militairen

Hij voegt er aan toe dat de ongeveer 1.000 Amerikaanse manschappen die uit het noordoosten van Syrië teruggetrokken worden, in het Midden-Oosten blijven. De Amerikaanse troepen 'worden elders ingezet en blijven in de regio om de situatie op te volgen en een herhaling van 2014, toen de verwaarloosde dreiging van IS Syrië en Irak veroverde, te voorkomen', dixit Trump. Nog volgens de president blijft een klein aantal Amerikaanse militairen in het zuiden van Syrië om er de restanten van ISIS te bekampen.