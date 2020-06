Trump trekt Amerikaanse troepen deels terug uit Duitsland

De Verenigde Staten trekken duizenden soldaten terug uit Duitsland, omdat Berlijn volgens hem te weinig aan de Navo betaalt.

De Verenigde Staten verminderen hun militaire aanwezigheid in Duitsland naar 25.000 soldaten. President Donald Trump heeft dat aangekondigd.

Trump zei dat hij het troepenaantal zal terug brengen tot 25.000. Hoe het precies zit is onduidelijk omdat Trump zegt dat er 52.000 Amerikaanse soldaten op militaire basissen in Duitsland zijn gelegerd. Momenteel zijn dat er slechts 34.500 maar misschien telt Trump de ongeveer 17.000 Amerikaanse burgers mee die in dienst zijn van Amerikaanse strijdkrachten.

De reden is de jarenlange ergernis van het Witte Huis - ook onder Obama - over de lage bijdrage van Europese landen aan de NAVO. 'Duitsland is al jaren nalatig en is de NAVO miljarden dollars schuldig', zei hij. 'En daarvoor moet het betalen.'

Navo

De NAVO-afspraken bepalen dat alle bondgenoten tegen 2024 2 procent van hun bbp uitgeven aan defensie. Duisland verhoogde zijn uitgaven de voorbije jaren gevoelig, maar in 2019 bedroegen ze nog altijd maar 1,38 procent.

Trump voegt daar de handel tussen de EU en Rusland aan toe. 'Waarom betaalt Duitsland Rusland miljarden dollars voor energie?' zei hij. 'En dan moeten wij Duitsland voor Rusland beschermen? Hoe zal dat werken? Het werkt niet.'

Trump doelde onder meer op Nord Stream 2, de pijplijn via de Oostzee die gas van Rusland naar Duitsland zou brengen, buiten Oekraïne en Polen om. De VS willen Nord Stream 2 tegenhouden en kondigden eind vorig jaar zelfs sancties af.

Internationale handel

Trump blijft Berlijn verwijten dat Duitsland via internationale handel de VS benadeelt, omdat Amerikanen meer Duitse goederen kopen dan omgekeerd. Hij is evenmin tevreden over hoe de onderhandelingen met de EU over een handelsakkoord verlopen.

In de terugtrekking van een deel van de troepen ziet Trump een economische sanctie. 'Dat zijn goed betaalde soldaten. Ze leven in Duitsland. Ze geven veel van hun geld in Duitsland uit. Tot zij betalen, trekken wij onze soldaten terug, of toch een deel.'

Polen