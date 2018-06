Trump zegt nu ook westers front tegen Rusland op

De Amerikaanse president Donald Trump verrast opnieuw met een handreiking aan Rusland.

Wie dacht dat Trump inschikkelijker zou worden bij een rechtstreekse confrontatie met zijn meest hechte bondgenoten, komt bedrogen uit. In Charlevoix, de stad waar Cirque du Soleil groot werd en waar de Canadese premier Justin Trudeau de leiders van de G7 ontvangt, maakte Trump alweer de meest onverwachte salto’s.

De G7, de club van de rijkste zeven landen omvat de VS, Canada, Japan, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië, plus de Europese Unie. In de aanloop naar de top in de provincie Québec werd geschamperd dat de bijeenkomst eerder een G6 zou zijn, omdat de VS onder Trump rare bokkensprongen maken op het internationale toneel. En omdat de bondgenoten uit Europa, Canada en Japan niet opgezet zijn met het eigengereide optreden van Trump.

Trump vertrekt al halfweg de G7-top

De Amerikaanse president zette die lijn gisteren helemaal door op de G7. Hij kondigde al voor de start aan dat hij vandaag vroeger zou vertrekken van de top. Hij wilde meteen doorreizen naar Singapore. Dinsdag heeft de Amerikaanse president er een historische ontmoeting met zijn collega uit NoordKorea.

Die aankondiging maakte meteen duidelijk waar de prioriteiten van Trump liggen: een bilaterale machtsdeal in de plaats van multilateraal overleg. Eerder verliet Trump ook al eenzijdig het Klimaatakkoord van Parijs. Hij veroorzaakte nieuwe onrust in het Midden-Oosten door de Amerikaanse ambassade in Israël te verhuizen naar Jeruzalem. En hij stapte uit het nucleair akkoord met Iran. Daardoor dreigen Europese bedrijven streng beboet te worden als ze zaken doen met Iran.

Net voor zijn vertrek naar Canada kwam er een nieuwe opdoffer. Trump vindt dat Rusland op de G7 mee aan de onderhandelingstafel moet zitten. Rusland was lang lid van de club van rijkste landen, toen nog de G8. Maar na de annexatie van het schiereiland Krim en de militaire operaties in het oosten van Oekraïne kwamen er internationale sancties. Rusland was niet meer welkom op de bijeenkomsten van de G7.

Europa verzet zich tegen Rusland in G8

De voorzet van Trump zette meteen druk op de Europese flank. De nieuwe populistische Italiaanse regering staat veel welwillender tegenover Rusland en pleit zelfs voor het afschaffen of het milderen van de sancties tegen het land van Vladimir Poetin.

Premier Giuseppe Conte tweette vanuit Canada al direct dat ‘Rusland weer in de G8 opgenomen moet worden. Dat is in het belang van iedereen.’

Het duurde even voor de Europese rangen gesloten konden worden. De Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron kondigden uiteindelijk een eendrachtig Europees akkoord aan. Een terugkeer van Rusland in de G7 is vooralsnog niet bespreekbaar. Er is sinds 2014 immers niets veranderd.

EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is principieel: ‘Rusland heeft het internationaal recht geschonden.’ Europa benadrukt wel dat dialoog nodig is met Rusland, maar dat de G7 verboden terrein blijft.

Onrust over invoerheffingen

Een slotverklaring van de top van de G7 vandaag is volgens waarnemers in Canada ‘hoogst onwaarschijnlijk’. De fricties over handel met Trump hangen als een donkere wolk boven het overleg van de zeven.

De Amerikaanse president Donald Trump stoort zich zichtbaar aan de alliantie tussen Canada en Frankrijk.