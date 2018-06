Trumps ambassadeur in Berlijn wil Europees rechts versterken

De Duitse regering is woest na uitspraken van Richard Grenell, de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn. Die zegt de rechts-conservatieve krachten in Europa te willen versterken.

In een interview met het extreemrechtse medium Breibart lijkt Grenell aan te geven dat hij zich actief wil bemoeien met de Europese politiek. Daarmee treedt hij buiten zijn rol als diplomaat, die erin bestaat dat hij zich moet richten op de belangen van zijn eigen land.

'Ik denk dat er een conservatieve vloedgolf is die vaste voet aan de grond krijgt door het gefaalde beleid van links.' Richard Grenell Ambassadeur van de VS in Duitsland

'Ik wil absoluut andere conservatieven in Europa versterken', zegt Grenell. 'Ik denk dat er een conservatieve vloedgolf is die vaste voet aan de grond krijgt door het gefaalde beleid van links.' Volgens de ambassadeur werd hij al gecontacteerd door 'tal van conservatieven uit heel Europa'.

De Duitse regering reageerde al verontrust op de uitspraken van Grenell, die zich heeft laten kennen als een uitgesproken medestander van de Amerikaanse president Donald Trump. Grenell suggereert in het interview dat hij zijn schouders wil zetten onder een Trumpiaanse conservatieve revolte.

In een reactie op Twitter ontkende Grenell maandag dat hij zich actief wil bemoeien met de Europese politiek. 'Het idee dat ik kandidaten of partijen zou steunen, is belachelijk. Ik blijf bij mijn opmerkingen dat we het ontwaken meemaken van de stille meerderheid.'

Politieke klasse

'We hebben heel wat werk voor de boeg', zegt Grenell in het interview, 'maar ik denk dat de verkiezing van Donald Trump individuen heeft versterkt om te zeggen dat ze het niet aan de politieke klasse is om voor de verkiezingen te bepalen wie moet winnen en wie moet deelnemen.'

Om politiek succes te boeken moeten de rechtse partijen focussen op conservatieve thema's die het leven van de gewone burger vergemakkelijken, zegt Grenell. Hij schuift onder andere migratie en belastingverlagingen naar voren.

'Ik vind de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz een rockster.' Richard Grenell Ambassadeur van de VS in Duitsland

Grenell zegt in het interview een grote fan te zijn van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. 'Ik vind Kurz een rockster.' De rechts-conservatieve Kurz kwam eind vorig jaar aan de macht door een coalitie te sluiten met extreemrechts.