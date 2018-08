Tsipras: 'Dag van verlossing is aangebroken'

De Griekse premier Alexis Tsipras waarschuwt zijn landgenoten de lessen die ze leerden tijdens de internationale curatele nooit te vergeten.

De Griekse premier Alexis Tsipras houdt wel van een fikse scheut symboliek. De leider van de radicaal-linkse partij Syriza trok dinsdagmiddag naar het eiland Ithaka om een van de donkerste bladzijden uit de geschiedenis van zijn land af te sluiten.

De locatie was niet toevallig gekozen. Ithaka neemt immers ook een belangrijke plek in in de Odyssee, het heldendicht van Homeros waarin Odysseus centraal staat. Na een jarenlange moeizame zwerftocht na de Trojaanse oorlog keerde die koning van Ithaka uiteindelijk naar zijn eiland terug.

'De dag van de verlossing is aangebroken. Ithaka zal opnieuw gelinkt worden aan het eind van een moderne Odyssee. Een Odyssee die in 2010 begon', stak Tsipras dinsdag van wal in de speech naar aanleiding van de Griekse exit uit de internationale reddingsprogramma's.

Internationale hulp

De Grieken waren in mei 2010 aan die 'moderne Odyssee' begonnen. Een maand eerder hadden de toenmalige Griekse autoriteiten bij Europa en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aangeklopt met een noodkreet: zonder internationale hulp zou het land kopje onder gaan.

In de acht daaropvolgende jaren stopten de EU en het IMF Griekenland in totaal 288,7 miljard euro toe. In ruil legden de schuldeisers de Grieken wel forse bezuinigingen en een zwaar pakket hervormingen op.

Acht jaar later heeft Griekenland de recessie uitgezwaaid, is het tekort op de begroting grotendeels weggewerkt en slankt het werklozenleger af. Maar de staatsschuld is met ruim 180 procent van het bruto binnenlands product (bbp) nog altijd onhoudbaar hoog en de banken torsen nog een pak probleemkredieten: liefst 48 procent van alle uitstaande leningen zijn probleemkredieten.

Kwart armer

Die maatregelen wogen de afgelopen jaren serieus op de levensstandaard van de bevolking. De modale Griek is vandaag bijna een kwart armer dan voor de crisis, een derde van de bevolking vecht tegen armoede en sociale uitsluiting en tienduizenden anderen pakten hun koffers om hun geluk elders te gaan beproeven.

'We gaan niet de fout maken de lessen die we tijdens de internationale curatele leerden, te vergeten. We zullen ons niet laten misleiden door veronachtzaming', stelde Tsipras tijdens zijn speech.

De Griekse premier prees zijn landgenoten voor hun moed. 'De Grieken hebben, net als Odysseus, de Symplegaden (drijvende kliffen, red.) van de recessie het hoofd weten te bieden', klonk het.

Rand van de afgrond

Tsipras herinnerde zijn landgenoten er impliciet ook nog eens aan dat de twee traditionele partijen, de socialistische PASOK en de conservatieve Nieuwe Democratie, hun land aan de rand van de afgrond brachten. 'We zullen nooit vergeten wat de oorzaak van de crisis was en wie ons land in de periode van reddingsprogramma's stortte', stelde hij.

'Maar 3,5 jaar geleden nam ons volk een historische beslissing. Het nam het roer uit handen van de mensen die het schip tegen de rotsen deden botsen en brachten nieuwe kapiteins aan boord', ging de Griekse premier voort, verwijzend naar de zege van zijn partij Syriza bij de verkiezingen van januari 2015.

Populariteit daalt

Destijds ging de radicaal-linkse partij met de zege aan de haal omdat ze de kiezers beloofde het land te verlossen van de internationale curatele. Maar in de zomer van dit jaar was de situatie weer zo precair dat Tsipras uiteindelijk een derde en laatste internationale reddingsboei kreeg toegegooid.

Ook aan dat laatste pakket noodsteun waren nieuwe besparingen en hervormingen verbonden. Dat gestrengheidsbeleid van de voorbije 3,5 jaar knaagde aan de populariteit van Tsipras en co.