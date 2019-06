Tsjechisch premier overleeft motie van wantrouwen

Andrej Babis, die verwikkeld is in corruptiezaken, overleefde donderdagochtend de motie van wantrouwen tegen zijn regering.

Andrej Babis, ook wel 'de Praagse Trump' genoemd, ligt al een tijd zwaar onder vuur omdat de multimiljardair en oprichter van de populistische ANO-partij verwikkeld is in vermeende fraude met Europese subsdies en belangenconflicten. Zondag kwamen in Praag nog 280.000 mensen op straat om zijn ontslag en een onafhankelijk onderzoek te eisen, meteen de grootste betoging in Tsjechië sinds de fluwelen revolutie en val van het communisme in 1989.