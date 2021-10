Tsjechische premier doet stap opzij na electorale opdoffer

De Tsjechische premier Andrej Babis is niet van plan pogingen te ondernemen om opnieuw een regering op de been te brengen. De miljardair doet een stap opzij na de onverwachte electorale opdoffer vorig weekend.

In Tsjechië lijkt Andrej Babis na zeven jaar van het regeringstoneel te verdwijnen. De miljardair maakte vrijdagavond op Twitter bekend niet van plan te zijn een eventuele formatieopdracht te aanvaarden.

'Ik zal niet ingaan op een vraag om een regering op de been te brengen. Ik kies met mijn partij voor de oppositiebanken zonder een formatiepoging te ondernemen. Wij klampen ons niet vast aan de macht, we zullen niets blokkeren', klonk het.

De 67-jarige Babis doet een stap opzij nadat zijn populistische partij ANO bij de parlementsverkiezingen van vorig weekend heel wat stemmenverlies geleden heeft. In het nieuwe parlement, dat op 8 november aantreedt, blijven Babis en co. wel de meeste zitjes bezetten maar een volstrekte meerderheid zat er niet in.

Formatieoverleg

Vijf oppositiepartijen die voor aanvang van de stembusslag gezworen hadden Babis ten val te brengen, haalden samen wel een meerderheid. Zij staan in de coulissen al te trappelen om coalitiegesprekken te beginnen.

Maar enkel president Milos Zeman kan het formatieoverleg op gang schieten. Voor aanvang van de stembusslag had die gezegd van plan te zijn de leider van de grootste partij in het parlement met de regeringsvorming te belasten. Dat is dus nog steeds Babis. Maar demarches ondernam de 77-jarige Zeman de voorbije dagen nog niet. Sinds vorige week zondag ligt hij in een Praags ziekenhuis.

Babis tastte de afgelopen dagen in de wandelgangen wel al eens de opties af om alsnog aan de macht te blijven. Hij polste enkele partijen naar hun appetijt in een gezamenlijk regeringsavontuur. Omdat hij nul op het rekest kreeg, hakte hij vrijdag zelf de knoop door: ANO kiest voor de oppositie.

Belangenconflicten

De Tsjechische miljardair had in 2012 de stap naar de politiek gedaan. Dat jaar richtte hij ANO op. Van 2014 tot 2017 was hij minister van Financiën en vicepremier. Op 6 december 2017 ruilde hij die ministerportefeuille in voor het premierschap.