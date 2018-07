Tsjechische regering overleeft vertrouwensstemming

Voor het eerst sinds de democratie in 1989 zijn intrede deed in Tsjechië, kwam de regering tot stand met de steun van de communisten. De conservatieve oppositie had kritiek op het gedoogakkoord met de linkse partij, die in haar programma een uitstap uit de NAVO bepleit. ‘Hoever zal de macht van de communisten reiken?’, vroeg de voorzitter van de Burgerdemocraten (ODS), Petr Fiala.