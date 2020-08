Turkije doet grote gasvondst in Zwarte Zee

Turkije heeft een gasveld ontdekt in de Zwarte Zee. 'Het gaat om de grootste gasvondst uit de Turkse geschiedenis', zei president Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan was vrijdag in zijn nopjes. De Turkse president had dan ook een belangrijke mededeling te doen. 'In de Zwarte Zee hebben we een groot gasveld ontdekt.'

Het veld zou een omvang van 320 miljard kubieke meter hebben. 'Dat maakt het tot de grootste gasvondst uit de Turkse geschiedenis. En er zit mogelijk nog meer gas in de Zwarte Zee', zei Erdogan. Als alles volgens zijn planning verloopt, moet in 2023 het eerste gas worden gewonnen. Maar analisten twijfelen eraan of dat haalbaar is.

De gasvondst moet Turkije onafhankelijker in zijn energievoorziening maken. Vandaag importeert het land nog veel gas en olie. Vorig jaar hing aan die energie-invoer een prijskaartje van 41 miljard dollar. Rusland, Iran en Azerbeidzjan zijn belangrijke leveranciers.

Netto-exporteur

'De ultieme doelstelling bestaat erin van Turkije een netto-exporteur van energie te maken', zei Erdogan. Als het land erin slaagt meer en meer in zijn eigen energienoden te voorzien, komt dat ook de overheidsfinanciën ten goede. Bovendien verbetert dan de lopende rekening. Het langlopende tekort daarop was een van de oorzaken van de duik van de lira ten opzichte van de Amerikaanse dollar de afgelopen maanden.

De Zwarte Zee is niet de enige plek waar Turkije naar gas zoekt. Ook in de Middellandse Zee zijn Turkse schepen bezig met bodemonderzoek. Die activiteiten hebben de spanningen met aartsrivaal Griekenland opgedreven.