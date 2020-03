Turkije en Griekenland clashen over migranten in grensstreek

Sinds Turkije vorige week aankondigde dat het de 'poorten naar Europa openzet', is de spanning aan de Turks-Griekse grens te snijden. Duizenden migranten - Syriërs, maar ook Afghanen en Pakistanen - trokken naar het gebied in de hoop Europa binnen te raken. Ze bivakkeren er in tentjes en inderhaast opgetrokken kampen, want Griekenland weigert ze binnen te laten.