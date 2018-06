Turkije schort migrantendeal met Griekenland op

Uit protest tegen de vrijlating van naar Griekenland gevluchte Turkse militairen heeft de Turkse regering het bilaterale akkoord met Athene over het terugnemen van illegale migranten opgeschort.

Dat meldt het staatspersbureau Anadolu. 'Momenteel hebben we de overnameovereenkomst stopgezet', zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu donderdagavond in Antalya. Aan het in maart 2016 overeengekomen akkoord van Turkije met de EU wordt niet geraakt. 'Dat blijft van toepassing'.

Maandag had een rechtbank in Athene de laatste vier van de acht opgesloten Turkse soldaten onder voorwaarden vrijgelaten. De militairen waren na de mislukte staatsgreep van juli 2016 in Turkije met een helikopter naar Griekenland gevlucht en hebben daar asiel gevraagd. Een van de militairen kreeg na een gerechtelijk bevel asiel, bij de zeven anderen is dat nog niet duidelijk.

Turkije wil dat de soldaten uitgeleverd worden. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de couppoging.

De Griekse Justitie had de afgelopen maanden herhaaldelijk de uitlevering van de hand gewezen met het argument dat de acht mannen in Turkije geen eerlijk proces staat te wachten. Van zijn kant houdt Turkije sinds maart twee Griekse soldaten vast, die naar eigen zeggen per vergissing de Turkse-Griekse grens aan de grensrivier Evros waren overgestoken. De Griekse regering spreekt van een gijzeling.

EU-pact niet geraakt

Het bilaterale akkoord met Athene regelt de overname van migranten en vluchtelingen door Turkije, die in Griekenland geen asiel kregen.