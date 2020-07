Turkije verscherpt controle op sociale media

Minder dan een maand nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan opgeroepen had 'orde op zaken te stellen' in de wereld van de sociale media, gaf het Turkse parlement woensdag in alle vroegte groen licht aan een wet die de overheid extra munitie in handen geeft om de controle op Twitter, Facebook en co. te verscherpen. De tekst werd in elkaar gebokst kort nadat de dochter en de schoonzoon van Erdogan op Twitter beledigingen naar het hoofd geslingerd gekregen hadden.