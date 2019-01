Turkije zet Nederlandse journaliste het land uit

De correspondente Ans Boersma zou volgens Ankara banden hebben met een beruchte terreurorganisatie in Syrië.

Boersma landde donderdag op de luchthaven van Schiphol nadat ze van de Turkse autoriteiten het bevel had gekregen het land te verlaten. Volgens Turkije zou de Nederlandse banden hebben met het Al Nusrafront, een gewapende rebellengroep die actief is in de Syrische burgeroorlog.

Een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan beweerde op Twitter dat de Nederlandse autoriteiten Ankara op de hoogte hadden gebracht van de link tussen Boersma en Al Nusra. 'We hebben opgetreden op basis van inlichtingen uit Nederland en namen een voorzorgsmaatregel', schreef hij.

Het Openbaar Ministerie in Nederland bevestigde dat Boersma een verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme. Maar de journaliste wordt zelf niet verdacht van een misdrijf met terroristisch oogmerk, klonk het. Het is niet duidelijk waar ze dan wel van wordt verdacht.

Boersma werd volgens een woordvoerster van het Open Ministerie niet op vraag van Nederland uitgewezen of uitgeleverd door Turkije. Ze benadrukte ook dat Boersma niet is aangehouden bij haar aankomst op Schiphol. De woordvoerster wilde niet zeggen of de journaliste werd ondervraagd.

Deel van Al Qaeda

Het Al Nusrafront (Steunfront voor de Overwinning) is een rebellengroep die sinds 2012 strijdt tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. De groepering maakt deel uit van het internationale terreurnetwerk Al Qaeda.

Al Nusra werkte enige tijd samen met Islamitische Staat, maar die alliantie verbrokkelde en beide terreurgroepen raakten meermaals slaags in Syrië. Net zoals IS gingen de militanten van Al Nusra bijzonder wreed te werk, vooral tegen religieuze minderheden.

In 2016 lanceerde de groepering een operatie om haar imago te verbeteren. Het Al Nusrafront nam toen afstand van Al Qaeda en veranderde zijn naam in Jabhat Fatah al-Sham (het Front voor de Bevrijding van de Levant).

Correspondent in Turkije

Boersma werkte in Turkije onder meer als correspondent voor de kranten Trouw en het Financieele Dagblad. Ze werd woensdag aangehouden toen ze zich bij de immigratiedienst in Istanboel meldde voor een verlenging van haar verblijfsvergunning.