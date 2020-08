Turkse boorplannen poken spanningen met Griekenland op

Turkse plannen om in de Middellandse Zee naar olie en gas te boren zetten steeds meer kwaad bloed in Griekenland. Athene dringt aan op Europees overleg.

De Turkse projecten om in de oostelijke Middellandse Zee naar olie en gas te boren verzuren de relaties tussen Ankara en Athene al een hele tijd. De spanningen werden de jongste dagen opgepookt door een Turks onderzoeksschip. Volgens Athene is dat onder escorte van de Turkse marine Griekse wateren binnengevaren om er onderzoek te doen op het Griekse continentale plat van de zeebodem.

Athene en Ankara claimen beiden dat het stuk zee in kwestie tot hun grondgebied behoort. De Griekse autoriteiten hebben Turkije opgeroepen 'onmiddellijk zijn illegale activiteiten, die de vrede en veiligheid in de regio ondermijnen, te staken'.

Europese Unie

De Turkse regering reageerde afwijzend op de Griekse verontwaardiging. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu voegde eraan toe dat zijn land de verkenningen nog gaat opvoeren. 'De regering heeft het gelijk aan haar kant en gaat vergunningen uitgeven voor boringen in nieuwe delen in het westelijke deel van ons continentaal plat.'

De Turkse plannen zetten Griekenland ertoe aan een dringende bijeenkomst te vragen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Normaal blazen die pas op 27 en 28 augustus verzamelen in Berlijn. Of die planning omgegooid wordt, is voorlopig koffiedik kijken. Pas na overleg tussen de verschillende lidstaten wordt de knoop doorgehakt, klonk het dinsdag in Europese kringen.