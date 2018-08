Turkse lira keldert

De lira incasseert vandaag de grootste klap in lange tijd. De waarde van de Turkse munt keldert meer dan 10 procent tegenover de euro en de dollar. Op een bepaald moment was een euro deze ochtend zelfs meer dan 7 lira waard, ruim 60 procent meer dan vorig jaar. Omgekeerd krijgt u voor elke lira nog amper 0,14 euro terug.

De druk op de lira heeft onder andere te maken met de oplopende spanningen met de VS. De Amerikanen leggen Turkije sancties op wegens de gevangenschap van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. Een Turkse delegatie keerde donderdagavond uit Washington terug zonder vorderingen te hebben gemaakt in de onderhandelingen.

Oververhitting

Tegelijkertijd maken investeerders zich zorgen over een oververhitting van de economie die president Erdogan met een te soepel monetair en begrotingsbeleid zelf heeft in de hand gewerkt. Vandaag stelt Berat Albayrak, minister van Financiën en schoonzoon van de president, een 'nieuw economisch model voor in de hoop investeerders te overtuigen dat Turkije de bladzijde kan omslaan en de ontspoorde inflatie en groei onder controle kan krijgen.

Volgens Michael Geeroms, specialist groeimarkten bij KBC, is een Turkse recessie evenwel onvermijdelijk. 'De kern van de zaak is dat de centrale bank haar werk niet kan doen, omdat ze niet onafhankelijk is. De obsessie van Erdogan is dat de groei hoog moet blijven. Maar een vicieuze cirkel dreigt. Als de centrale bank de kortetermijnrente niet verhoogt, zal de munt verder dalen. De vraag is hoever het land in de dieperik moet tuimelen vooraleer het gezond verstand zegeviert.’