Twee Ierse kandidaten voor Europese Commissie

De Ierse regering schuift Mairead McGuinness en Andrew McDowell naar voren om Phil Hogan op te volgen in de Europese Commissie. De 60-jarige Hogan nam vorige week ontslag als commissaris voor Handel , omdat hij in eigen land een event had bijgewoond waar de coronamaatregelen niet nageleefd waren.

De 61-jarige McGuinness zit sinds 2004 in het Europees Parlement en is daar sinds 2017 een van de vicevoorzitters. McDowell rondde deze week zijn vierjarige termijn af als een van de acht vicevoorzitters van de Europese Investeringsbank. Eerder werd hij beschouwd als een van de architecten van de Ierse renaissance na de eurocrisis, toen hij fungeerde als economisch hoofdadviseur van toenmalig premier Enda Kenny.

Het is wel verre van zeker dat Hogans opvolger de zware handelsportefeuille krijgt. Mogelijk wordt geschoven met de taken van de 27 commissarissen. Daarbij viel de jongste dagen ook de naam van Didier Reynders (MR). De gewezen Belgische minister van Financiƫn en Buitenlandse Zaken is nu commissaris voor Justitie, maar zou kans maken om Handel te krijgen. Reynders is echter een liberaal, terwijl de Europese Volkspartij wil dat Handel, net als onder Hogan, in de christendemocratische familie blijft.