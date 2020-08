Twee prominente oppositieleden opgepakt in Wit-Rusland

Na de massale protesten in Wit-Rusland tegen president Aleksandr Loekasjenko heeft de speciale politiemacht OMON twee prominente leiders van de democratische beweging gearresteerd.

Olga Kovalkova en Sergej Dylesvki werden in de hoofdstad Minsk in een gevangenentransportvoertuig gezet, meldde de oppositie maandag. De autoriteiten hebben de arrestatie bevestigd. De reden is onduidelijk.