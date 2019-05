Twee verdachten opgepakt voor aanslag in Lyon

Bij het onderzoek naar de bomaanslag in Lyon van vorige vrijdag zijn twee verdachten opgepakt. Bij de aanslag vielen 13 gewonden.

Maandag meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, dat een verdachte was opgepakt. Volgens Franse media gaat het om een 24-jarige ingenieursstudent die nog niet bekend was bij de politie. Hij werd maandag gevat toen hij in het zevende arrondissement van Lyon van een bus stapte.