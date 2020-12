Tweede coronagolf in Italië even dodelijk als eerste

In Italië haalt de tweede coronagolf even hard uit als de eerste. Vooral het dodental ligt er hoog. Elke dag sterven tussen 600 en 800 mensen aan Covid-19.

Tussen 1 oktober en 24 december stierven in Italië 34.477 mensen aan het coronavirus. Dat is bijna evenveel als tijdens de eerste golf: 34.644 sterfgevallen tussen 23 februari en 24 juni. Tussen de twee golven door bleef het sterftecijfer relatief laag en stabiel.

800 doden per dag Italië kent momenteel tussen 600 en 800 doden per dag.

Net als tijdens de eerste golf ligt het dodental in Italië onrustwekkend hoog, tussen 600 en 800 doden per dag.

'Waarom sterven meer mensen in Italië?'

De hoge cijfers doen denken aan de begindagen van het virus. In februari keek Europa met grote ogen naar Italië. Vooral de situatie in Bergamo - toen in twee weken bijna een hele generatie stierf - was onrustwekkend.

Tijdens de eerste golf was Italië erin geslaagd het virus in te dammen - zij het na een van de strengste lockdowns ter wereld. Tegen de zomermaanden vielen de cijfers stil.

Maar nu ligt het aantal besmettingen en sterfgevallen opnieuw erg hoog. Per 100 besmette personen sterven in Italië meer dan drie mensen (3.5 procent). Dat cijfer is een van de hoogste in Europa. 'Waarom sterven er meer mensen in Italië?', koppen de Italiaanse kranten.

'Waarom sterven er meer mensen in Italië?', koppen de kranten.

Gezondheidssysteem

Ongetwijfeld speelt de gemiddelde leeftijd in Italië mee. De bevolking is met gemiddeld 46.7 jaar een van de oudste in Europa. 23 procent van de Italianen is ouder dan 65, meer dan 7 procent ouder dan 80.

Maar ook het Italiaanse gezondheidssysteem speelt een rol. In maart werd al duidelijk dat het Italiaanse ziekenhuissysteem totaal niet voorbereid was op een gezondheidscrisis.

'Het lokale gezondheidssysteem werd onvoldoende versterkt', zegt Carlo Alberto Rossi, directeur van de Milanese medische vereniging. 'Er is niets gedaan om het aantal lokale artsen te verhogen.' Ook de strategie om via testen, tracen en isoleren het coronavirus in bedwang te houden zou inefficiënt en ontoereikend zijn.

Kerstlockdown