Uitkomst G20-top in Rome wordt bepalend voor succes Glasgow

De leiders van de G20 vergaderen dit weekend in Rome over de pandemie, het economisch herstel en het klimaat. Een politiek verzwakte Joe Biden en een afwezige Xi Jinping stellen de solidariteit tussen de groei- en de industrielanden op de proef en bepalen zo de bandbreedte voor de klimaattop in Glasgow.

De Italiaanse premier Mario Draghi leidt dit weekend in Rome het overleg tussen de leiders van de G20, de belangrijkste groei- en industrielanden. Het is de eerste fysieke bijeenkomst sinds de pandemie uitbrak en valt bovendien net voor het begin van de klimaatconferentie in Glasgow. De meeste aanwezigen vliegen zondagavond rechtstreeks van Rome naar de Schotse stad.

Niet alle deelnemers komen sterk aan de start. De Chinese president Xi Jinping houdt het bij een virtuele toespraak in beide fora. Xi is het land sinds de uitbraak van de coronacrisis nog niet uit geweest. De Amerikaanse president Joe Biden landde in Rome zonder akkoord van het Congres over zijn financierings- en herstelplannen. Zijn vleugels zijn daardoor serieus geknipt, in Rome en Glasgow.

Bovendien moest Biden eerst de plooien gladstrijken met de Franse president Emmanuel Macron over de Aukus-affaire, een militaire alliantie tussen de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië in Azië waarbij Frankrijk een duikbotencontract kwijtspeelde. Na een audiëntie samen met zijn echtgenote Jill bij de paus gaf Biden toe dat hij 'onhandig was geweest' in de duikbotenaffaire.

Een verzoeningssessie is ook nodig tussen Macron en de Britse premier Boris Johnson. Beide landen liggen overhoop over hun toegang tot havens en viswateren na de brexit.

De G20 is eigenlijk de wereld in een notendop. Op de agenda staan drie belangrijke thema's: de aanpak van de pandemie, het economisch herstel en het klimaat. Net in die drie thema's wordt de solidariteit op de proef gesteld tussen rijke en arme landen.

Pandemie

De ongelijke toegang tot vaccins is groot in de wereld. Maar een fractie van de bevolking in arme landen is gevaccineerd. De vaccins worden ook hoofdzakelijk in de rijke landen geproduceerd. De G20 belooft tegen midden 2022 70 procent van de wereldbevolking te vaccineren. Bovendien roept hij op tot meer productiefaciliteiten in ontwikkelingslanden.

Daarnaast hoopt de G20 op een betere voorbereiding op en samenwerking bij toekomstige gezondheidscrisissen. Dat heeft heel wat voeten in de aarde, want om wereldwijde structuren op te zetten, is ook financiering nodig. Dat is nu net het grote pijnpunt: de pandemie maakte de schuldenbergen in alle landen hoger.

Klimaat

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, sprak vorige week over de veel te snelle opwarming van de aarde als 'code rood voor de mensheid'. De G20 is goed voor 80 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ziet in dat cijfer vooral de 'plicht om leiderschap te tonen'.

Maar de ontwikkelingslanden en de groeilanden bekijken het klimaat vanuit een heel andere optiek. De klimaatverandering treft hen harder, terwijl vooral de industrielanden aan de basis van de temperatuurstijging liggen. Ze kijken naar de rijke landen voor financiële hulp om de effecten van klimaatverandering te verzachten of zich eraan aan te passen. De rijke landen beloofden 100 miljard dollar jaarlijkse steun tegen 2020, maar dat bedrag ligt er pas in 2023.

De principes zijn duidelijk. Zo 'erkennen de twintig leiders de existentiële dreiging van klimaatverandering'. Ze hernieuwen hun engagement om de opwarming te beperken tot minder dan 2 graden en alles te doen om het broeikaseffect te beperken tot 1,5 graden. De G20 streeft ook naar klimaatneutraliteit tegen 2050, hoewel dat laatste cijfer tussen haakjes staat. Over het gebruik van steenkool is de boodschap omzwachteld en is er ruimte voor interpretatie.

Wat de centen betreft, hoopt de Europese Unie alsnog in 2022 de 100 miljard dollar bijeen te sprokkelen. Europa betaalt ongeveer een kwart daarvan. En Biden kan in de huidige omstandigheden niet veel extra beloven.

Economisch herstel

Europa wil de G20-partners aantonen dat welvaart en klimaatverandering samengaan. 'Europa verminderde de uitstoot van broeikasgassen tegenover het referentiejaar 1990 al met 31 procent. De economie groeide in die periode met 60 procent', zei von der Leyen voor haar vertrek naar Rome.

Europa verminderde de uitstoot van broeikasgassen tegenover het referentiejaar 1990 al met 31 procent. De economie groeide in die periode met 60 procent. Ursula von der Leyen Europees Commissievoorzitter