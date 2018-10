‘Uitwijzing Russische agenten uit Nederland is misverstand'

De vier agenten van de militaire geheime dienst waren in Nederland voor een routinereis, zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken.

De arrestatie en uitzetting van vier Russische spionnen in Nederland berust op een ‘misverstand’. De vier agenten van de Russische militaire geheime dienst GROe waren in Nederland voor een ‘routinereis’ en ‘niet op een geheime missie’. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maandag gezegd.

De vier agenten zijn zonder verklaringen opgepakt. Het is niet minder dan een misverstand.

Nederland pakte de vier Russen in april op. Den Haag maakte vorige week bekend dat de Russische agenten waren betrapt toen ze het wifinetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW) in Den Haag wilden binnendringen. De hack­poging zou hebben plaatsgevonden op het ogenblik dat de OVCW de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal in het VK onderzocht. De Russen werden het land uitgezet.