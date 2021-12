Duitsland heeft dinsdag een neonazigroepering, de 'Wolfbrigade 44', verboden. Dat kondigde minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer aan nadat de politie eerder op de dag binnengevallen was bij 13 leden van de extremistische club. De agenten vonden onder andere wapens en verboden nazisymbolen, waaronder swastika's. De groepering, die ook onder de naam 'Stormbrigade 44' actief is, lag al langer in het vizier van de Duitse autoriteiten.

'Er is geen plaats in ons land voor een groep die haat zaait en de heroprichting van een nazistaat propageert', zei Seehofer. Volgens hem beloven de leden van Wolfbrigade 44 trouw aan Adolf Hitler en ijveren ze voor de omverwerping van de democratie. Het zou de bedoeling zijn 'een vrij vaderland te versterken op basis van de Germeense morele wetten'. De inlichtingendiensten sluiten niet uit dat de groep bereid was geweld te plegen om hun doel te bereiken.

Eerder dit jaar bestempelde Seehofer het rechtse extremisme als de grootste bedreiging voor de veiligheid in het land. In zijn jongste jaarverslag telde de binnenlandse inlichtingendienst BfV in 2019 zowat 32.000 extreemrechtse activisten. Een jaar eerder waren dat er nog 24.000. Volgens de autoriteiten zijn 13.000 radicale bereid geweld te gebruiken. Er zou ook sprake zijn van een 'competitie' om zoveel mogelijk slachtoffers te maken bij een aanslag.