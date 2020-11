Ursula von der Leyen vraagt Polen en Hongarije in te binden

Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, spelt Polen en Hongarije de les over de blokkering van het Europese herstelbudget.

De Hongaarse en Poolse eerste ministers overleggen donderdag in Boedapest over 'hun positie'. De twee landen gijzelen nu al tien dagen de Europese centen voor herstel en de meerjarenbegroting, samen goed voor 1.820 miljard euro. Het veto van de twee Oost-Europese landen is niet gericht tegen die berg centen, maar enkel en alleen het gevolg van de goedkeuring van een nieuw financieel sanctiemechanisme voor landen die de rechtsstaat tarten.

Het is moeilijk in te beelden dat wie ook in Europa ook maar iets tegen het sanctiemechanisme zou hebben. Ursula von der Leyen Voorzitster Europese Commissie

Europees Commissievoorzitster von der Leyen zette de twee premiers tijdens een toespraak woensdag in het Europees Parlement op hun plaats. Ze noemde het veto 'onkies' en vervolgde dat 'het moeilijk in te beelden is dat wie ook in Europa ook maar iets tegen zo'n mechanisme zou hebben'. 'Vastgestelde schendingen van de rechtsstaat kunnen tot financiƫle sancties leiden als ze de Europese begroting schaden. Meer is het niet. Dat is passend, evenredig, maar ook noodzakelijk,' zei ze fel.