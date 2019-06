VS broeden op militaire versterking in Polen

Zo’n deal dreigt de spanningen tussen het Westen en Rusland op te drijven.

De Amerikaanse president, Donald Trump, gooide woensdag de deuren van het Witte Huis open voor zijn Poolse evenknie Andrzej Duda. Naast handel stond het thema veiligheid hoog op de agenda.

‘Ik overweeg ernstig 2.000 bijkomende Amerikaanse soldaten naar Polen te sturen. De knoop is nog niet definitief doorgehakt maar het plan ligt op tafel’, zei Trump bij aanvang van de vergadering met Duda.

‘We hebben vandaag ruim 50.000 militairen in Duitsland. Het is zeker een optie een deel van hen naar Polen te sturen. Want Duitsland komt zijn financiële verplichtingen in NAVO-verband niet na. Polen doet dat wel’, ging de leider van de VS verder.

Russische tanks

Sinds Duda’s partij, Recht en Rechtvaardigheid (PiS), in 2015 aan de macht gekomen is, hengelt ze nadrukkelijk naar een grotere Amerikaanse militaire aanwezigheid in haar land. Die moet voorkomen dat Russische tanks het gebied binnenrollen. De angst voor zo’n invasie zit er bij de Polen goed in sinds Moskou in 2014 het Oekraïense schiereiland Krim annexeerde.

Polen gaat veel geld investeren in militaire faciliteiten voor onze troepen. Of ze een nieuwe basis Fort Trump gaan noemen? Dat kiezen ze zelf. Donald Trump Amerikaanse president

De vrijage met de Amerikanen ging crescendo nadat Donald Trump begin 2017 zijn intrek genomen had in het Witte Huis. In hem vond Duda een zielsverwant. De Amerikaanse en de Poolse president verliezen zich niet alleen graag in nationalistische en antimigratiediscours, maar ze zijn ook koele minnaars van de strijd tegen de klimaatverandering. Daarnaast leven beiden op gespannen voet met de Europese Unie.

Tijdens een bezoek aan Trump in september vorig jaar lanceerde Duda een heus charmeoffensief. Polen zou ruim 2 miljard dollar pompen in de bouw van een nieuwe basis voor Amerikaanse militairen. De Poolse president had ook al een naam in gedachten voor het gloednieuwe kamp: Fort Trump.

Fort Trump

‘Polen gaat heel wat geld investeren in militaire faciliteiten voor onze troepen. Of ze een nieuwe militaire basis naar mij gaan vernoemen? Ze geven die de naam die zij willen’, zei Trump woensdag.

De VS hebben sinds 2017 al duizenden soldaten in Polen. Die operatie past in een NAVO-missie die in 2016 op poten gezet is om Polen en de Baltische staten te beschermen tegen Russische agressie.