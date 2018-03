VS en EU zetten massaal Russische diplomaten uit

Veertien lidstaten van de Europese Unie hebben maandag beslist Russische diplomaten het land uit te zetten. Ze doen dat uit protest tegen de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury begin deze maand.

Wederkerigheidsprincipe

Sinds de top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders vorige week onderschrijven alle lidstaten de these van de Britse regering dat Rusland hoogstwaarschijnlijk achter de aanslag zat. Meteen na de top werd de ambassadeur van de Europese Unie in Moskou al teruggeroepen voor overleg in Brussel. De leiders spraken toen ook af om verdere actie te coördineren.