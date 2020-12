Vader Boris Johnson vraagt Franse nationaliteit aan

De vader van de Britse premier Boris Johnson lijkt minder enthousiast dan zijn zoon over de definitieve scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Stanley Johnson vraagt de Franse nationaliteit aan, maakte het Franse RTL donderdag bekend.

De Britse premier, Boris Johnson, is donderdag wellicht in een goede luim. Om 23 uur lokale tijd verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese eenheidsmarkt definitief en is de brexit, waarvoor hij zo ijverde, een feit.

Maar niet iedereen in de familie Johnson lijkt even enthousiast over dat vooruitzicht. De Franse zender RTL vernam dat Boris' vader Stanley de procedure gelanceerd heeft om de Franse nationaliteit te verwerven.

Mijn moeder is in Frankrijk geboren, haar moeder was 100 procent Française en haar grootvader was volbloed Fransman. Voor mij komt het erop aan op te eisen wat ik eigenlijk al ben. Stanley Johnson Vader Boris Johnson

'Het is geen kwestie van Fransman te worden. Als ik het goed begrepen heb, ben ik dat al. Mijn moeder is in Frankrijk geboren, haar moeder was 100 procent Française en haar grootvader was ook volbloed Fransman. Voor mij komt het erop aan op te eisen wat ik eigenlijk al ben. Dat stemt me zeer tevreden', zei de schrijver en het voormalige europarlementslid aan RTL.