Vakbonden willen 'onafhankelijke partner' bij bloedafnames 3M

De vakbonden willen dat een onafhankelijke instantie de bloedstalen van werknemers van het chemiebedrijf 3M analyseert op verhoogde concentraties van het giftige PFOS.

Het chemieconcern 3M wil de bloedstalen van werknemers van het bedrijf laten analyseren in de Verenigde Staten, maar de vakbonden kantten zich tegen dat plan. Dat hebben de vakbondsafgevaardigden Inge Paeshuys (ACV) en Levi Sollie (ABVV) maandag in de PFAS-PFOS-onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement gezegd.

De parlementaire onderzoekscommissie is sinds juli aan de gang, nadat bekend was geraakt dat PFOS - een schadelijke chemische stof die 3M tot begin jaren 2000 in Zwijndrecht produceerde - in de bodem in woonwijken was aangetroffen.

Volgens Paeshuys en Sollie zit het personeel van het bedrijf met vragen en onzekerheid over de mogelijke gezondheidsrisico's van hun werk in het verleden en vandaag. Volgens Sollie is uit de passage van de 3M-top vorige vrijdag in de commissie gebleken dat 3M 'niet is komen getuigen in het belang van de werknemers, de omwonenden of de volksgezondheid'. 'De vraag is dan in wiens belang ze dan wél zijn komen getuigen', aldus Sollie.

Nieuwe bloedafnames

Verhalen over de verhoogde PFOS-concentraties in het bloed van (voormalige) personeelsleden baren medewerkers zorgen, zeggen de bonden. Daarom willen ze dat er een onafhankelijke partner betrokken wordt bij nieuwe bloedafnames en -analyses. '3M wil de analyse en de resultaatverwerking in de VS laten gebeuren, maar dat is voor ons onbespreekbaar', aldus Sollie. Hij stelt voor om Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's, te betrekken.