Valse start voor corruptieproces tegen Sarkozy

Het corruptieproces tegen de Franse ex-president Nicolas Sarkozy is maandag met een valse start begonnen. Op vraag van de advocaat van een medebeklaagde schortte de rechtbank de zaak tot donderdag op.

De correctionele rechtbank van de Franse hoofdstad Parijs was maandag de place to be voor journalisten. Voor het eerst in de Franse naoorlogse geschiedenis zou in het gebouw een voormalige president terechtstaan op beschuldiging van corruptie.

Die twijfelachtige eer was weggelegd voor Nicolas Sarkozy. Rond 13.20 uur arriveerde de 65-jarige rechtse politicus omstuwd door camera's. Kort na 14 uur nam hij, samen met zijn vriend en persoonlijke advocaat Thierry Herzog, plaats in het beklaagdenbankje.

Illegale financiering

De zaak gaat terug tot de presidentsverkiezingen van 2007. Justitie verdacht Liliane Bettencourt, de schatrijke erfgename van het L'Oréal-imperium, ervan Sarkozy illegaal geld toegestopt te hebben voor de financiering van diens electorale campagne en opende een onderzoek.

Om vertrouwelijke informatie vast te krijgen over de stand van zaken in dat dossier benaderden Sarkozy en Herzog volgens de speurders Gilbert Azibert, een magistraat bij het hof van cassatie. In ruil zou Sarkozy voor Azibert een door hem al lang begeerde job in Monaco regelen.

De zaak gaat terug tot 2007. Justitie verdacht Liliane Bettencourt, de schatrijke erfgename van het L'Oréal-imperium, ervan Nicolas Sarkozy illegaal geld toegestopt te hebben voor de financiering van diens campagne voor de presidentsverkiezingen.

Justitie botste eerder toevallig op die informatie. In september 2013 was beslist Sarkozy, toen ruim een jaar president af, en Herzog af te luisteren omdat er aanwijzingen waren dat het Libische regime de herverkiezingscampagne van Sarkozy in 2012 gefinancierd had.

Begin 2014 ontdekten de speurders dat de twee mannen met elkaar communiceerden via gsm's die ze onder valse namen aangeschaft hadden. De mobiele telefoon van Sarkozy stond geregistreerd onder de naam Paul Bismouth. Terwijl de onderzoekers die gsm's afluisterden, belandden ze op de piste-Azibert.

Sarkozy heeft de aantijgingen altijd weerlegd. 'Azibert heeft nooit een job in Monaco gekregen', zei hij eerder deze maand in een interview met de Franse tv-zender BFM TV.

Tien jaar cel

Behalve Sarkozy en Herzog moet ook Azibert zich in deze zaak verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Zijn stoel bleef maandag evenwel leeg. Volgens zijn advocaat is de 73-jarige magistraat te ziek om de zitting bij te wonen. Hij vroeg dan ook om een verdaging van het proces.

Om na te gaan hoe het met de gezondheidstoestand van Azibert gesteld is, beval de rechtbank een medisch onderzoek. Het resultaat daarvan moet ten laatste donderdagmorgen bekend zijn. Zolang is de zaak opgeschort.