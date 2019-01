Van Daele: 'Europa mag niet verder toegeven aan de Britten'

‘Als we nog meer toegeven aan de Britten, dan vernietigen we ons eigen businessmodel.’ Dat zei topdiplomaat Frans Van Daele tijdens het nieuwjaarsevent van De Tijd en L’Echo.

Van Daele, die tussen 2009 en 2013 kabinetschef was van Europees president Herman Van Rompuy, had het over het verleden, het heden en de toekomst van de Europese Unie. Daarbij ging hij ook dieper in op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De Britse premier Theresa May hoopt nog meer toegevingen te krijgen van Europa om haar onderhandeld akkoord door het Britse Lagerhuis te krijgen.

Volgens Van Daele gaat Europa daar beter niet op in. ‘Als we nog verder toegeven, vernietigen we ons eigen businessmodel. Dan zouden de Britten wel van de interne markt profiteren, maar geen vrij verkeer van persoon toelaten. Dat is cherrypicking. We kunnen in die toegevingen niet verder gaan. Europa heeft geprobeerd het beste te maken van een slechte situatie. Maar we mogen ons eigen businessmodel niet vernietigen. Dat is een enorm risico.’

Velen zien de brexit als een symptoom voor wat er mis is met de Europese Unie. Voor Van Daele zegt de brexit meer over de Britten zelf dan over Europa, zoals hij afgelopen weekend ook zei in een interview in De Tijd.

Instabiliteit

Van Daele is een fervente verdediger van het Europees project en benadrukt dat Europa actie onderneemt rond de migratiecrisis, het Italiaanse begrotingstekort en de aanpak van de financiële crisis. Maar dat betekent niet dat er geen uitdagingen meer zijn.

De wereld evolueert van een systeem van afspraken op lange termijn naar transacties op korte termijn, die per definitie instabiel zijn. Frans Van Daele Topdiplomaat

‘De wereld wordt gevaarlijker’, waarschuwt Van Daele. ‘We staan voor een nieuwe wereldorde, of liever het gebrek daaraan. De allianties veranderen en worden onvoorspelbaarder. We evolueren van een systeem van afspraken op lange termijn naar transacties op korte termijn, die dus per definitie instabiel zijn. De Europese Unie heeft de neiging om daarbij aan de kant te blijven staan. Het belangrijkste is dat we samenwerken. Als we verenigd zijn, zoals over Iran of het klimaat, staan we sterk. Als we verdeeld zijn, staan we zwak.'