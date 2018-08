Van Rompuy: ‘Schuldenlast een van de grootste bedreigingen'

De schuldenlast in de wereld is een van de grootste bedreigingen die er zijn. Dat heeft gewezen Europees president Herman Van Rompuy vrijdag gezegd.

Van Rompuy, oud-premier van ons land en tot eind 2014 voorzitter van de Europese Raad, is vrijdag een van de sprekers op de CEO Summit, een informatie- en netwerkevenement van Sports2Business in Vilvoorde waaraan meer dan 100 Belgische CEO’s, topmanagers en voorzitters van raden van bestuur van kleine en grote Belgische ondernemingen deelnemen.

De gewezen politicus schetste de vele onzekerheden waarmee Europa en de wereld geconfronteerd worden. Maar hij had ook positieve boodschappen, zoals de eenheid van de Europese Unie tegenover de Britten die uit de EU willen stappen – 'ze hadden nochtans gedacht dat ze ons wel snel uit elkaar zouden kunnen onderhandelen' - en de handelsakkoorden die Europa sloot en nog zal sluiten.

225% Schuldgraad De collectieve schuldgraad in de wereld bedraagt 225 procent van het bbp.

Van Rompuy toonde zich wel erg bezorgd over de hoge schuldgraad in de wereld. ‘Niet alleen voor publieke schulden, maar ook voor die van particulieren en bedrijven. Het staat daardoor in de sterren geschreven dat er een nieuwe financiële crisis zal komen.’ Volgens Van Rompuy bedraagt de wereldwijde schuldgraad 225 procent van het bbp. ‘Sinds 2008 is dat cijfer met 12 punten gestegen. Zoals de gewezen Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble zei bij zijn afscheid is dat een van de grootste bedreigingen die er zijn en is het tegengaan ervan een van de grootste uitdagingen waarvoor we staan.’

China

Opvallend was ook dat Van Rompuy zei dat de Chinese overheid de omvang van de schuldenberg in het land niet kent. ‘Door het probleem van de schulden is de Chinese economie minder stabiel dan velen denken.’ En China noemde hij samen met Rusland en Turkije een voorbeeld van het feit dat niet-democratische regimes het economisch niet bepaald goed doen, ondanks wat daar enkele jaren geleden over gedacht werd. De VS zijn voor hem overigens ook een slechte leerling in de schuldenklas.

Door het probleem van de schulden is de Chinese economie minder stabiel dan velen denken. Herman Van Rompuy Gewezen Europees president

De minister van staat pleitte er tevens voor uit de waan van de dag te treden en voor prangende kwesties het bredere plaatje te zien. Zoals voor de handelsoorlog. ‘De beslissingen die tot nog toe genomen werden stellen niet zoveel voor. Er is meer dreiging dan een effectieve handelsoorlog. De wereldwijde gemiddelde invoerheffing bedraagt ongeveer 5,4 procent en enkele jaren geleden was dat nog 8 procent. De trend is dus in de andere richting en het niveau is bijzonder laag. Maar economie bestaat natuurlijk niet alleen uit mechanische effecten, maar ook uit verwachtingen. De handelsconflicten leiden tot grote onrust bij investeerders.’

Migratie

Van Rompuy goot eveneens olie op de golven rond het thema van de migratie. ‘Het aantal mensen dat dit jaar tot nu toe de Middellandse Zee overstak bedraagt een kwart van dat van 2016 en dat jaar was niet eens het hoogtepunt van de migratiecrisis.’ Hij zei ook dat de consensus op ons continent er momenteel een is van de ‘burcht Europa’, maar vroeg zich tegelijk af hoelang dat nog zal duren.

Want Europa zal zonder maatregelen tegen 2070-2080 het aantal inwoners met zo’n 50 miljoen zien dalen, terwijl de Afrikaanse bevolking exponentieel zal stijgen. ‘Een studie van de Europese Commissie die in besloten kring geciteerd wordt, gaat ervan uit dat indien de migratiestromen van de laatste jaren, ook van voor de vluchtelingencrisis, worden doorgetrokken onze bevolking zal stagneren.'

Er dreigt een gigantisch tekort aan arbeidskrachten in Europa. Herman Van Rompuy Gewezen Europees president

'Er dreigt een gigantisch tekort aan arbeidskrachten in Europa', aldus Van Rompuy. 'Niet door een mismatch tussen vraag en aanbod, maar gewoon door het tekort aan mensen. Dat is een gigantisch probleem. Maar stel u voor dat een verantwoordelijk politicus vandaag zou zeggen dat er geen probleem is als er tussen nu en 2070-2080 50 miljoen migranten in Europa zullen bijkomen. Legale migratie kan enkel met maatschappelijke steun en die is alleen mogelijk als de illegale migratie onder controle geraakt.’