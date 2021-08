'Venetië voert toegangsticket voor toeristen in'

De Italiaanse stad Venetië is vastbesloten het aantal toeristen te beperken. Vanaf de zomer van 2022 moeten bezoekers vooraf een toegangsticket reserveren, vernam de Italiaanse krant La Stampa.

Vanaf de zomer van 2022 zal een bezoek aan Venetië mogelijk veel weg hebben van een bezoek aan een museum. Niet enkel vanwege het culturele erfgoed dat in de Italiaanse stad te bezichtigen valt, maar ook door de manier waarop de autoriteiten de stroom toeristen vanaf volgend jaar in goede banen willen leiden.

Volgens de Italiaanse krant La Stampa is het stadsbestuur van plan een reservatiesysteem in te voeren voor een bezoek aan de toeristische trekpleister. Wie nog wil rondstruinen op het San Marco-plein en langs de basiliek, het Dogenpaleis en de Brug der Zuchten wil wandelen, zal daarvoor ook moeten betalen.

Toegangstickets zouden volgens La Stampa tussen 3 en 10 euro kosten. De autoriteiten willen de prijzen laten variëren per seizoen. Wie op het drukste moment van de dag even voet aan wal wil zetten in Venetië, zal ook meer betalen. 'Voor inwoners en hun familie en toeristen die een verblijf boekten in een hotel in de stad, geldt het toegangsticket niet', vernam La Stampa.

Via het reservatiesysteem hopen de autoriteiten het aantal bezoekers per uur en per dag te beperken. Er zouden zelfs quota komen. Om te controleren of alle toeristen vooraf een ticket gekocht hebben, zouden aan de verschillende toegangspoorten tot het historische centrum van de stad ook draaihekken komen.

Massatoerisme

Voor de uitbraak van de coronapandemie woedde in Venetië al jaren een debat over een beperking van het aantal toeristen. De toestroom was vaak zo groot dat de stad nog amper leefbaar bleek voor de inwoners.

Door de coronalockdowns hebben de Venetianen vorig jaar van een leven zonder toeristen kunnen proeven. Nu het toerisme weer langzaam herneemt, belandden de discussies over de inperking van de toeristenstroom evenwel weer op de agenda in de stad.