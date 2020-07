Verbanning uit Spanje dreigt voor Juan Carlos

De Spaanse koning Felipe VI staat onder enorme druk om zijn vader Juan Carlos uit het koninklijk paleis te zetten of liever nog te verbannen naar het buitenland. De reden: een schandaal rond duistere geldstromen.

Juan Carlos stevent af op een tweede abdicatie. Zes jaar geleden deden amoureuze escapades en een omstreden olifantenjacht in Botswana het hoofd van de Spaanse koninklijke familie al het veld ruimen voor zijn zoon Felipe. Nu lijken ook zijn dagen in Spanje geteld. De reden: een schandaal rond duistere geldstromen.

De affaires doen het imago van het Spaanse koningshuis met de dag verder afbladderen. De Spaanse regering staat onder druk om een fors gebaar te stellen. Dinsdag drong ze er bij koning Felipe VI publiekelijk op aan meer maatregelen te nemen tegen de voormalige vorst.

De linkse ploeg van premier Pedro Sánchez wil dat de gepensioneerde Juan Carlos zijn residentie in het Zarzuelapaleis in Madrid opgeeft. Ze gaf ook te kennen dat een ballingschap de beste manier is om het hele schandaal rond de gewezen koning te laten uitdoven.

Corruptie

De recentste storm rond Juan Carlos barstte in maart los. Uit lekken in Spaanse, Zwitserse en Brits media bleek dat de oude koning zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie, witwassen en belastingontduiking.

Felipe VI trok de jaarlijkse dotatie van 194.000 euro voor zijn vader in en verklaarde afstand te doen van zijn erfenis.

Begin deze maand dook een document op dat bewees dat de voormalige koning in 2008 via een Panamese holding 100 miljoen dollar had ontvangen van zijn Saoedische ambtgenoot. Het geld kwam terecht op een bankrekening in Zwitserland. Het zou een vergoeding geweest zijn voor de bemiddeling van Juan Carlos in een dossier rond de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina. Dat contract werd door Spaanse bedrijven binnengehaald.

Een getuigenis van Corinna Larsen, een Duitse zakenvrouw en een tijdje de maîtresse van de gewezen koning, legde de link tussen de hogesnelheidstrein en de betaalde commissies. Larsen is zelf ook beter geworden van haar koninklijke vriendschap. Ze kreeg van de oude vorst 65 miljoen euro uitgekeerd in de Bahama's. 'Niet om zich van het geld te ontdoen', verzekerde Larsen, 'maar uit dankbaarheid en uit liefde.'

Geen dotatie meer

Het Spaanse en Zwitserse gerecht onderzoeken de zaak al geruime tijd. In augustus beslist justitie in Spanje of het onderzoek wordt voortgezet. Het probleem is dat het gerecht de koning alleen kan vervolgen voor feiten die gepleegd zijn na zijn abdicatie in 2014. Voor de periode van zijn koningschap - van 1975 tot 2014 - blijft hij onschendbaar.

Toen het verhaal over de Saoedische giften in maart een eerste keer opgedoken was, ondernam Felipe VI al actie tegen zijn vader. Hij trok prompt zijn jaarlijkse dotatie van 194.000 euro in. Daarnaast deed hij afstand van de erfenis van zijn vader. Felipe stond als tweede begunstigde ingeschreven in de omstreden Panamese holding, maar de vorst verzekerde dat dat gebeurd was zonder zijn medeweten.

Safari

De zaak rond de Saoedische giften is de zoveelste affaire in een schandalenreeks die in 2012 begon. De koning viel in Botswana en brak zijn rechterheup. Hij bleek, met Larsen, op een door zakenlui betaalde exclusieve safari aanwezig te zijn op een moment dat Spanje kreunde onder een zware economische crisis.

Sindsdien ging het van kwaad naar erger. De koning dook niet alleen op in de beruchte Panama Papers, maar bleek ook over een reeks Zwitserse bankrekeningen te beschikken. Het zijn die rekeningen die het parket van Genève nu onderzoekt.