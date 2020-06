Verdeelde EVP spreidt bedje van Viktor Orban

Viktor Orban en Herman Van Rompuy in 2010, toen die laatste nog voorzitter van de Europese Raad was.

De drie wijzen, onder wie Herman Van Rompuy, die zich bogen over de toekomst van Orbans Fidesz in de Europese Volkspartij (EVP), gaven er de brui aan. Ze konden het onderling niet eens worden.

De Europese Volkspartij is vandaag nog altijd de belangrijkste politieke formatie in Europa. In de lente van vorig jaar schorste de EVP de Fideszpartij van Viktor Orban in haar gelederen. Een driekoppige raad van wijzen, onder wie ook de Belgische ex-premier en voormalige voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, moest zich buigen over de toekomst van de Hongaarse premier en zijn partijgenoten in de Europese koepelpartij.

Orban nam het de voorbije jaren niet nauw met de Europese waarden inzake de democratie en de rechtsstaat. Zijn nationalistische denkbeelden staan ver van de ideologie van de christelijk geïnspireerde volkspartijen in de Benelux. Wouter Beke, een jaar geleden nog voorzitter van CD&V, was een van de ondertekenaars van de vraag tot uitsluiting van Fidesz. Ook zijn opvolger Joachim Coens steunde in april een veroordeling van de machtsgreep van Orban.

Drie wijzen

De drie wijzen, Herman Van Rompuy, de Duitse ex-voorzitter van het Europees Parlement Hans-Gert Poettering en Wolfgang Schüssel, de oud-kanselier van Oostenrijk, konden het evenwel niet eens worden over de vraag of Fidesz uit de EVP gezet moet worden. Dat blijkt uit een zeldzame tweet van Van Rompuy, verstuurd via de account van de EVP.

Van Rompuy zegt daarin dat zijn driekoppig comité er niet in geslaagd is een gezamenlijk standpunt te vinden over Hongarije, ook al was duidelijk dat er 'geen vooruitgang was sinds de opschorting van Fidesz en er kritische punten waren met betrekking tot rechtsstaat, vrije media, wetenschap en cultuur'. 'Wegens de onenigheid heb ik zelf gevraagd om het werk in ons comité te staken. Het had gewoon geen zin', erkent Van Rompuy.

De aanleiding tot de tweet was een aanval van Schüssel op huidig EVP-voorzitter Donald Tusk. De Pool Tusk heeft van bij zijn aantreden gezegd dat hij strenger wil optreden tegen Orban. Een deel van de EVP-achterban, waaronder het Oostenrijk van Schüssel, is daar evenwel fel tegen. De ex-kanselier werd twintig jaar geleden zelf geboycot voor het vormen van een coalitie met de extreemrechtse FPÖ. Schüssel beschuldigde Tusk er nu van het werk van de drie wijzen te hebben stilgelegd. Wat van Rompuy dan weer dwong de puntjes op de i te zetten.

Tuchtkamer

Orban gaat intussen rustig door met het nekken van de rechtsstaat. Het regime voerde een tuchtkamer in die rechters hun immuniteit kan afnemen als ze zich bijvoorbeeld te baseren op Europese in plaats van op nationale wetgeving.

Igor Tuleya, de districtsrechter van Warschau, was dinsdag de eerste rechter die voor die tuchtkamer moest verschijnen. Zijn misdrijf was dat hij pers had toegelaten op een proces dat erg onaangenaam was voor de regerende PiS-partij. Tuleya kon evenwel zijn immuniteit behouden. Intussen tekende de Europese Commissie al meermaals beroep aan tegen de tuchtkamer bij het Europees Hof van Justitie.