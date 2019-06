Verder dan shortlist voor topjobs komen Europese leiders niet

De Europese leiders hebben haast met de puzzel van vijf topbenoemingen. Toch levert de Europese top vannacht hoogstens een lijstje namen van ‘nieuwe Junckers’ op.

Wie wordt de opvolger van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker? Die vraag krijgen de Europese leiders in Brussel vanavond op hun bord. De nieuwe Juncker is het belangrijkste onderdeel van een benoemingspuzzel.

Niet alleen de Commissie krijgt een nieuwe topman, maar ook de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank. Ook de Europese buitenlandminister Federica Mogherini wordt vervangen.

Bij die jobcarrousel moet rekening worden gehouden met delicate evenwichten: man/vrouw, grote en kleine landen, politieke kleur en regionale spreiding. Bovendien heeft het Europees Parlement een voet tussen de deur: de nieuwe Commissievoorzitter moet een meerderheid in het parlement hebben.

Het probleem is dat het Europees Parlement even verdeeld is als de Europese leiders. Manfred Weber, het boegbeeld van de centrumrechtse EVP, eist het recht op Juncker op te volgen. De EVP kwam als grootste uit de verkiezingen. Weber krijgt ook de steun van de leiders uit zijn politieke familie, waaronder de Duitse kanselier Angela Merkel.

De ‘Spitzen’ - Europees jargon voor boegbeeld - van de sociaaldemocraten en de liberalen, Frans Timmermans en Margrethe Vestager, willen hun kansen niet opgeven. Weber probeert de liberale Renew-fractie en de groenen te lijmen. Hij stelt voor dat de Duitse Ska Keller en Guy Verhofstadt elk 2,5 jaar voorzitter van het Europees Parlement worden.

Maar die bijten voorlopig niet, want voor die job zal een prijs betaald moeten worden aan Weber. Maar als de Europese leiders geen akkoord vinden, krijgt het parlement, dat op 2 juli van start gaat, wel meer speelruimte. Mogelijk volgt dan een machtsstrijd tussen de Europese instellingen.

Maar ook in de Europese Raad draait de partijpolitieke carrousel. Er zit een haar in de boter tussen de Franse president Emmanuel Macron en Merkel. Macron gaf al aan dat hij Weber niet geschikt vindt voor de job. En dus is het hoogst mogelijke dat vanavond uit de bus komt een gezamenlijke shortlist van kandidaten voor de post van Juncker.

De vraag is of de Spitzen elkaar daarbij elimineren of niet. De EVP eist alleszins de job van Juncker op. In de coulissen duiken enkele troonpretendenten op. Het zijn brexitonderhandelaar Michel Barnier, maar ook Kristalina Georgieva, een Bulgaarse topvrouw bij de Wereldbank en de Française Christine Lagarde, topvrouw bij het IMF. Zelfs Merkel gaat over de tongen.