Verdrag van Aken botst op ‘fake news'

In Aken is dinsdag een Frans-Duits verdrag ondertekend dat de ‘Europese motor’ moet versterken. Maar het veroorzaakt in beide landen controverse. Die wordt vooral vanuit extremistische hoek met vaak verzonnen argumenten aangewakkerd.

Precies 56 jaar nadat de Franse president Charles De Gaulle en de Duitse kanselier Konrad Adenauer het verdrag van het Elysée ondertekend hadden, was het dinsdag de beurt aan hun Emmanuel Macron en Angela Merkel om in Aken hun handtekening te zetten onder een opvolger van dat pact. Terwijl het eerste verdrag de Frans-Duitse samenwerking bezegelde na twee verwoestende wereldoorlogen, moet het nieuwe verdrag de fundamenten leggen voor de verdere uitbouw van het Europese project. Hoewel over de overeenkomst anderhalf jaar is onderhandeld, blijft de tekst vaag. Parijs en Berlijn gaan hun Europese ambities op elkaar afstemmen, hun buitenlands beleid coördineren en meer samenwerken rond veiligheid en defensie. De meest gehoorde kritiek van analisten is dat het verdrag niet ambitieus genoeg is.

Toch woedt al een tijd een controverse over het Verdrag van Aken. De polemiek is vooral opgestookt door extreemrechts in Frankrijk. Zowel voor Nicolas Dupont-Aignan van Debout la France! als voor Marine Le Pen van de Rassemblement National (RN) doet Frankrijk afstand van zijn soevereiniteit. De nauwere samenwerking aan beide zijden van de Rijn wordt uitgelegd als een opstapje voor Duitsland om het bestuur over de Elzas weer over te nemen. In het verdrag staat gewoon dat de samenwerking wordt versterkt, met respect voor de grondwet van beide landen. Daarnaast is er het ongefundeerde gerucht dat Frankrijk zijn permanent zitje in de VN-Veiligheidsraad met Duitsland zou delen. Dat wordt categorisch ontkend door het Elysée. Frankrijk heeft wel gepleit voor een bijkomend permanent zitje voor Duitsland in de Veiligheidsraad.

'Verraad'

Ook extreemlinks in Frankrijk, zowel La France Insoumise als de communisten, vindt het verdrag een ‘verraad aan de soevereiniteit’ van het land. In Duitsland pookt het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) dan weer de polemiek op. AfD-kopstuk Alexander Gauland was wel heel duidelijk: ‘Wij populisten vragen dat iedereen zich eerst bezighoudt met zijn eigen land. Wij willen niet dat Macron dat doet met het geld van de Duitsers.’

Zij die leugens over het Verdrag van Aken verspreiden, zijn medeplichtig aan de misdaden uit het verleden. Emmanuel Macron Franse president

Macron gaf in Aken de criticasters lik op stuk. Volgens hem zijn degenen die ‘leugens’ en ‘karikaturen’ over het verdrag verspreiden ‘medeplichtig aan de misdaden uit het verleden’. Macron blijft het Europese project verdedigen: ‘Het gaat soms niet goed met Europa, het gaat soms niet snel genoeg, maar kijk ook naar wat de voorbije decennia en maanden allemaal gerealiseerd is, en denk aan alles wat ons nog te wachten staat.’ Merkel van haar kant benadrukte dat beide landen ‘hun economieën en hun sociale modellen willen laten convergeren’.

Verkiezingen

Door de polemiek rond het Verdrag van Aken is de campagne voor de Europese verkiezingen volledig op gang gekomen, zeker in Frankrijk. Het is duidelijk dat het pro-Europese programma van Macron bestreden zal worden met het euroscepticisme van de extremistische partijen. Macron zit in het defensief, want de RN van Le Pen komt volgens de meeste peilingen als grootste partij uit de Europese verkiezingen.