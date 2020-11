Verenigd Koninkrijk doet grootste militaire investering sinds einde Koude Oorlog

De Britse premier Boris Johnson kondigde donderdag via een videoconferentie aan dat zijn land de volgende vier jaar miljarden extra pompt in defensie.

De Britse regering trekt het budget voor defensie de volgende vier jaar gevoelig op. Met 'de grootste militaire investering sinds het einde van de Koude Oorlog' wil premier Boris Johnson zijn land wapenen tegen 'nieuwe, meer gesofisticeerde bedreigingen'.

De Britse regering lijkt niet op een pond meer of minder te kijken. Een dag nadat premier Johnson bekendgemaakt had 12 miljard pond (ruim 13 miljard euro) uit te trekken om een 'groene industriële revolutie' in zijn land te ontketenen, kondigde de Conservatieve politicus donderdag een miljardeninvestering in defensie aan. En dat op een moment dat de maatregelen om de impact van de coronapandemie voor gezinnen en bedrijven te verzachten de overheidsfinanciën dieprood doen kleuren.

Johnson lijkt te beseffen dat de timing wenkbrauwen kan doen fronsen. 'Ondanks de pandemie heb ik deze beslissing genomen omdat de verdediging van ons koninkrijk altijd de topprioriteit moet zijn', stelde hij. Volgens hem was de internationale situatie sinds de Koude Oorlog nooit gevaarlijker. 'Het Verenigd Koninkrijk moet zijn bondgenoten blijven bijstaan, zoals het altijd gedaan heeft. Daarom moeten we onze militaire capaciteiten moderniseren.'

Koude Oorlog

Voor die operatie trekt de Britse overheid de komende vier jaar 16,5 miljard pond (18,5 miljard euro) extra uit. Dat bedrag komt boven op de al beloofde jaarlijkse verhoging met 0,5 procentpunt van het defensiebudget, dat vorig jaar 41,5 miljard pond beliep. 'In totaal krijgt defensie de volgende vier jaar 24,1 miljard pond extra in vergelijking met het budget van vorig jaar', rekenden de diensten van Johnson voor.

10.000 jobs De Britse regering maakt zich sterk dat de defensieprojecten leiden tot de creatie van 10.000 jobs per jaar.

De Britse premier stelt dat het om de grootste militaire investering in dertig jaar gaat. Hij wijst erop dat de bedreigingen sinds het einde van de Koude Oorlog veranderd zijn. 'Onze vijanden gaan vaak op een gesofisticeerdere manier te werk. Ze proberen ons bijvoorbeeld te treffen via onze mobiele telefoons of de computer in onze woning.'

Om zich tegen die nieuwe oorlogsvoering te wapenen stampt het VK een National Cyber Force, bemand met hackers, uit de grond. Die gaan proactief op zoek naar bedreigingen en gaan desnoods in de aanval. Daarnaast komt er een agentschap voor artificiële intelligentie. Johnson zet ook in op de creatie van een ruimtecommando. 'Dat moet in 2022 zijn eerste raket kunnen lanceren.'

Kritiek

Londen maakt zich sterk dat de defensieprojecten leiden tot de creatie van 10.000 jobs per jaar. Waar het geld voor de miljardeninvestering vandaan moet komen, laat Johnson voorlopig in het midden.