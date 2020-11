Verenigd Koninkrijk verhoogt terreurniveau naar 'ernstig'

De Britse regering heeft het terreurniveau verhoogd van 'substantial' naar 'severe'. Dat betekent dat een aanslag 'heel waarschijnlijk' is.

De beslissing komt er nadat maandagavond een terroristische aanslag plaatsvond in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Op zes plaatsen in de stad werden schoten gelost. Vier mensen lieten daarbij het leven, 22 mensen raakten gewond. De schutter werd doodgeschoten door de politie.

'Dit is een voorzorgsmaatregel', zegt de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. Ze zegt dat de beslissing niet gebaseerd is op een specifieke bedreiging. 'De mensen moeten waakzaam blijven en verdachte activiteiten melden aan de politie.' De terreurdreiging zit nu op het op een na hoogste niveau, alleen 'critical' is nog ernstiger.