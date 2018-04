Vergiftige Russische ex-spion Skripal niet langer kritiek

De vergiftigde Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal bevindt zich niet langer in kritieke toestand. Zijn artsen in het Britse stadje Salisbury lieten vrijdag weten dat zijn toestand zelfs snel verbetert. Eerder was ook al de toestand van zijn dochter Joelia aanzienlijk verbeterd.

Skripal, een gewezen kolonel in de Russische inlichtingendiensten die jarenlang clandestien met de Britten samenwerkte, en zijn dochter liggen al meer dan een maand in het ziekenhuis, nadat ze op 4 maart bewusteloos waren aangetroffen in een winkelcentrum in Salisbury. Beiden bleken vergiftigd met het zenuwgas novitsjok.

De Britse regering legde de schuld voor de aanval onmiddellijk bij Rusland. Daarop beslisten bijna dertig westerse landen, waaronder België, om samen meer dan 140 Russische diplomaten het land uit te zetten. In een tegenzet stuurt Rusland, dat zijn betrokkenheid ontkent, evenveel diplomaten terug naar hun land.