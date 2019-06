Verhofstadt geen fractieleider meer in Europees Parlement

Guy Verhofstadt (Open VLD) is niet opnieuw verkozen tot voorzitter van de liberale fractie Renew Europe in het Europees Parlement. Die fractie is de opvolger van de ALDE-fractie, die sinds 2014 werd geleid door Verhofstadt.

De liberale fractie veranderde van naam onder impuls van La République en Marche, de partij van de Franse president Emmanuel Macron. Net zoals bij ALDE, de Alliantie voor Liberalen en Democraten voor Europa, zullen onder meer het Nederlandse VVD en D66 en Open VLD en MR uit ons land deel uitmaken van Renew Europe.

Dacian Ciolos

De nieuwe voorzitter wordt voormalig Roemeens premier Dacian Ciolos. Hij kreeg woensdag 65 van de 106 liberale parlementsleden die stemden achter zich. Ciolos bekleedde tussen 2010 en 2014 de job van Europees commissaris van Landbouw. Renew Europe is met 106 van de 751 zetels de derde grootste groep in het Europees Parlement na de EVP (christendemocraten) en de sociaaldemocraten.

Staat van dienst

Guy Verhofstadt zou kandidaat zijn voor het voorzitterschap van het Europees Parlement.

Verhofstadt was geen kandidaat om zichzelf op te volgen. Hij was een van de prominente gezichten van de fractie tijdens de vorige legislatuur en was voor de verkiezingen van 2014 zelfs nog spitzenkandidat voor de liberalen. Dat is het fractielid die de grote fracties naar voor schuiven als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie.