Verhofstadt in top 3 bijklussers EU-parlement

Een zitje in de raad van bestuur van een bedrijf. Een bestuursfunctie bij een overheidsbedrijf, een openbare instelling of een vzw. Politici in ons land hebben wel vaker een resem nevenactiviteiten. Maar het cumuleren van verschillende functies is geen prerogatief van de Belgische politici. De leden van het Europees Parlement, die per maand exclusief vergoedingen 8.484 euro netto verdienen, stapelen de bijbaantjes eveneens op. Dat stelde de ngo Transparency International vast tijdens de analyse van de aangiftes van de 751 Europarlementsleden.