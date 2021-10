Verhofstadt vierde grootste ‘bijklusser’ Europees Parlement

Oud-premier Guy Verhofstadt prijkt op de vierde plaats in de lijst van Europarlementsleden op basis van hun bijverdiensten buiten het Europees halfrond, zo toont een analyse van de ngo Transparency International EU.

Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de niet-gouvernementele organisatie Transparency International EU , die de data verzamelt via financiële declaraties van de Europese Parlementsleden. Een exact cijfer kan de ngo niet op de bijverdiensten kleven, omdat de leden van het Europees Parlement geen exacte bedragen moeten opgeven.

De ngo wijst erop dat de reële cijfers allicht hoger liggen, aangezien de parlementsleden zelf de extra inkomsten aangeven en er daar geen institutionele controle op is, aldus Transparency International EU.

Bijklussen is niet verboden voor leden van het Europees Parlement en komt voor over het hele politieke spectrum, maar kan mogelijk tot belangenconflicten leiden, oordeelt de ngo. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het om inkomsten gaat die zijn verworven via door de EU erkende lobbyorganisaties.