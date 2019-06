Verhofstadts Europese fractie niet langer 'liberaal'

De nieuwe naam 'Renew Europe' is een geste aan de Franse president Emmanuel Macron. De fractie is ook op zoek naar een opvolger voor fractieleider Guy Verhofstadt.

De liberale fractie in het Europees Parlement heeft woensdag een nieuwe naam gekozen. De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) gaat verder als 'Renew Europe'.

In de nieuwe naam komt het woord 'liberaal' niet meer voor. Daarmee wil de fractie tegemoetkomen aan de toetreding van de partij van de Franse president Emmanuel Macron, die zich profileert als een niet-traditionele centrumpartij. Bovendien heeft het woord 'liberaal' in Frankrijk een negatieve connotatie, die Macron het liefst wil vermijden.

Derde politieke groep

Met La République en Marche! bestaat de fractie uit 106 leden, waarmee ze in grootte de derde politieke groep is na de christendemocraten en de sociaaldemocraten. Ook Open VLD is lid.