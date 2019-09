Verlies zaak tegen Starbucks geeft Vestager munitie in fiscale kruistocht

Concurrentie als wapen

Tot nu voerde de Deense liberale die strijd eigenlijk via een achterpoortje. Europese belastingregels vergen unanimiteit onder de EU-lidstaten, wat beslissingen bemoeilijkt en vertraagt. Vestager gebruikte daarom de eerlijke concurrentie als wapen: fiscale gunsten aan bedrijven zijn voor haar een vorm van oneerlijke overheidssteun. En in concurrentiezaken beslist Vestager zelf.

Beroep tegen zo’n beslissing is mogelijk bij het Europese Hof van Justitie. Haar spraakmakendste zaak is de 13 miljard euro die Ierland moest terugvorderen van Apple. Niet alleen Apple, maar ook Ierland en zelfs Luxemburg stonden begin deze week in Luxemburg-Stad tegenover de Europese Commissie in de hoorzitting van de beroepszaak.