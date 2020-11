Verontwaardiging in Frankrijk na hardhandige ontruiming tentenkamp

In Frankrijk is beroering ontstaan over de hardhandige ontruiming van een tentenkamp in Parijs. De regering beval een onderzoek naar het optreden van de politie.

In de Franse hoofdstad Parijs ontstond maandagavond opschudding op en rond de Place de la République. Op het plein verschenen in geen tijd enkelen honderden blauwe tenten. Ze werden opgetrokken door veelal Afghaanse vluchtelingen.

Die waren al enkele dagen op de dool door de hoofdstad nadat de politie vorige week hun tentenkamp net buiten Parijs opgebroken had vanwege de onhygiënische omstandigheden waarin ze daar leefden. Met de actie op de Place de la République wilden ze aandacht vragen voor hun situatie. 'We zijn hier om aan te geven dat we nergens naartoe kunnen. We willen niet als dieren leven. We willen enkel asiel', verwoordde de 20-jarige Murtaza de grieven van de deelnemers aan het initiatief.

Traangas

Lang bleef het nieuwe tentenkamp niet overeind. Nog geen uur nadat de tenten opgetrokken waren, begonnen leden van de ordediensten ze weer te verwijderen. Soms terwijl er nog mensen in zaten. Al snel was sprake van heel wat trek- en duwwerk tussen de migranten en de agenten. Uiteindelijk gebruikte de politie traangas, granaten en matrakken om de actievoerders uit elkaar te drijven.

De beelden van het hardhandige optreden vonden al snel de weg naar sociale media. Partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum reageerden verontwaardigd. Anne Hidalgo, de socialistische burgemeester van Parijs, klaagde het 'buitensporige en brutale optreden van de politie' aan. Ze vroeg de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, om uitleg.

Diens antwoord liet niet lang op zich wachten. Op Twitter omschreef Darmanin de taferelen maandagavond laat als 'schokkend'. Hij vroeg de Parijse politietop om een 'gedetailleerd verslag' van wat zich afgespeeld had. Dinsdag riep hij de Inspection générale de la Police Nationale (IGPN), het Franse Comité P, op een onderzoek te voeren en 'binnen de 48 uur de conclusies over te maken'.

Ordehandhaving

Bronnen bij de politie betreurden bij het Franse persagentschap AFP dat 'de interventie uitgevoerd is door agenten die niet gespecialiseerd zijn in ordehandhaving'. 'De agenten die deelnamen aan de operatie zijn normaal belast met misdaadbestrijding en zijn erg goed in die job. Maar technisch zijn ze niet de besten voor ordehandhaving.'

