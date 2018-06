Veroordeling dwingt lid Spaanse regering al tot ontslag

Zeven dagen nadat zijn team de eed afgelegd heeft, is Spaans premier Pedro Sánchez al een speler kwijt. De positie van minister van Cultuur Màxim Huerta was onhoudbaar geworden na berichten over een veroordeling wegens belastingontduiking.

De Spaanse minister van Cultuur en Sport, Màxim Huerta, heeft woensdag een plekje veroverd in de Spaanse geschiedenisboekjes. Nooit eerder sinds de terugkeer van de Spaanse democratie eind jaren zeventig van de vorige eeuw, hield een regeringslid het slechts zeven dagen vol.

De voormalige tv-presentator was woensdagmorgen zwaar onder vuur komen te liggen nadat Spaanse media uitgepakt hadden met het bericht dat de veertiger uit de regio Valencia veroordeeld was wegens belastingontduiking.

Belastingfactuur drukken

De zaak gaat terug tot de jaren 2006-2008. Toen wist Huerta zijn belastingfactuur met meer dan 200.000 euro te drukken door zijn persoonlijke inkomsten via een vennootschap aan te geven. Daarnaast zou hij de aankoop en renovatie van een tweede verblijf als beroepskosten gedeclareerd hebben.

Spaanse media meldden woensdag dat hij daarvoor in 2014 is veroordeeld en de belastingdienst daarom net geen 366.000 euro heeft moeten betalen. Het vonnis is vorig jaar definitief geworden.

De conservatieve Partido Popular (PP) en de anti-establishmentpartij Podemos sprongen meteen op de affaire. Ze eisten van premier Sánchez dat hij zijn minister van Cultuur en Sport wandelen zou sturen.

Te goeder trouw

De socialist leek zich aanvankelijk Oost-Indisch doof te houden voor die oproep nadat Huerta extra uitleg verschaft had. 'Ik handelde te goeder trouw. Ik heb niets verborgen gehouden. Die veroordeling is een gevolg van enkele nieuwe criteria van de fiscus. Ik heb mijn schuld vereffend en daarmee is alles geregeld', stelde Huerta in een interview met Cadena Ser.

Maar het tij keerde toen via (sociale) media een video uit 2015 begon te circuleren. Tijdens een tv-uitzending beloofde Pedro Sánchez medewerkers wandelen te sturen als ze hun belastingfactuur zouden proberen te verminderen via de oprichting van een vennootschap.

Daarop besloot Huerta dat zijn positie onhoudbaar geworden was. 'Ik heb mijn inkomsten aangegeven via een vennootschap. Op dat moment was daar niks illegaals aan. Ik herhaal dan ook dat ik onschuldig ben', stelde hij woensdagavond tijdens een persconferentie na een ontmoeting met premier Sánchez.

Prik aan PP

Hij haalde uit naar de mentaliteit die vandaag overheerst in de maatschappij. 'Geruchten en fake news regeren. Het maakt niet uit of ik fraude gepleegd heb of niet', klonk het.

'Men is erop uit het project van verandering van premier Sánchez te ondermijnen. En daar weiger ik aan mee te werken. Daarom stap ik op', ging Huerta voort.

Impliciet deelde hij een prik uit aan de conservatieve PP. 'In Spanje zijn nieuwe tijden aangebroken. Tijden waarin onschuldigen er de voorkeur aan geven op te stappen om mensen die staan voor verandering en een propere politiek, geen schade te berokkenen', zei hij doelend op premier Sánchez.