Vertrek brexitminister nieuwe tegenslag voor Boris Johnson

Uit onvrede met de coronamaatregelen van premier Boris Johnson dient brexitminister David Frost zijn ontslag in. Het maakt de perfecte storm waarin Johnson deze week verzeild is compleet.

De Britse brexitminister David Frost (56) neemt met onmiddellijke ingang ontslag, zo maakte hij zaterdagavond bekend. Hij doet dat uit onvrede met het coronabeleid van Conservatief premier Boris Johnson, die vorige week een covidpas invoerde voor grote evenementen.

Frost zegt teleurgesteld te zijn dat de eerdere coronaversoepelingen niet 'onomkeerbaar' zijn gebleken, zoals Johnson in juli beloofde. 'Ik hoop dat we weer snel op het goede spoor komen en ons niet laten verleiden door het soort van dwangmaatregelen dat we elders hebben gezien', zegt hij in zijn brief.

Frost diende vorige week zijn ontslagbrief al in, met de afspraak om pas in januari te vertrekken. Maar omdat die brief uitlekte in de Britse pers geeft hij er vroeger de brui aan. 'In deze omstandigheden denk ik dat het gepast is om met onmiddellijke ingang af te treden', zegt de tory.

Electoraal oplawaai

Schermvullende weergave Helen Morgan. ©AFP

Het is een nieuw hoofdstuk in wat voor Johnson al geboekstaafd stond als een horrorweek. Terwijl 99 backbenchers in het Britse Lagerhuis tegen Johnsons covidrestricties stemden, kreeg de Conservatieve partij een ongezien electoraal oplawaai bij de tussentijdse verkiezingen in North Shropshire.

Dat kiesdistrict staat bekend als een van de 'veiligste' zitjes voor de Conservatieven van Johnson. Twee jaar geleden werd de tory Owen Paterson nog met bijna twee derde van de stemmen herkozen. Maar de kiezer bestrafte deze week de door scandalitis geplaagde Paterson en stemde zijn rivale Helen Morgan (Liberal Democrats) naar het parlement. 'Het feestje is voorbij', zei die laatste na haar verkiezing.

Kwinkslag

Het was een kwinkslag naar de storm waarin de Conservatieven vorige week verzeild geraakten. Met 'Partygate' kwam aan het licht dat tientallen medewerkers van Johnson vorig jaar in volle lockdown een kerstfeestje organiseerden in Downing Street 10 - de ambtswoning van de premier.

Die was daarop zelf niet aanwezig, maar bleef alles ontkennen, zelfs toen een video uitlekte waarin woordvoerster Allega Stratton grapt hoe ze dat feestje bij de pers zal verbloemen. De affaire barstte bovendien op een bijzonder pijnlijk moment los, omdat Johnson net strengere coronaregels moest uitvaardigen. Huilend diende Stratton haar ontslag in.

Historische diensten

Daar komt nu het vertrek van Johnsons brexitminister bovenop. In een reactie zegt de premier het ontslag van Frost te betreuren en geeft hij aan dat die 'ontzettend fier mag zijn over zijn historische verwezenlijkingen in deze regering en voor dit land'.