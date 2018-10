Vertrek politieke mentor ondergraaft gezag Macron

Twee dagen lang probeerde de Franse president Emmanuel Macron het vertrek van zijn minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, tevergeefs tegen te houden. De Franse president lijkt de greep op het gebeuren kwijt.

Officieel is Collomb de nummer twee van de Franse regering, maar in feite was hij de politieke mentor van Macron. Collomb was een van de eerste politieke zwaargewichten die in de jonge minister van Economie onder François Hollande een toekomstige president zag. Hij zorgde ervoor dat Macron op 4 februari 2017 in een bomvolle sportarena in Lyon een daverende start kon maken in de presidentsrace. De burgemeester van Lyon, van PS-komaf, werd een trouwe bondgenoot en ervaren gids.

Collomb is al sinds eind jaren zestig actief in de politiek. Sinds 2001 was hij eveneens burgemeester van Lyon. Hij neemt nu ontslag omdat hij in 2020 de burgemeesterssjerp opnieuw wil veroveren. Dat scenario lag vast, maar politieke turbulenties hebben het vertrek bespoedigd.

Onvoldoende aanwezig

Vaak liet Collomb horen dat hij de minister was die 'het vaakst met de president praat'. Tot voor de zomer hadden beide mannen een vaste lunchafspraak op maandag. Ondanks het grote leeftijdsverschil, Collomb is 71 en Macron 40, is er veel dat hen bindt: de liefde voor literatuur, de klassieke talen en het lak hebben aan politieke conventies en partijen.

Bij het begin van het nieuwe politieke jaar ontplofte meteen een politieke bom: de populaire minister van Milieu, Nicolas Hulot, nam ontslag.

Het bestuur van Binnenlandse Zaken is zwaar, zeker in een Frankrijk dat nog steeds leeft met de trauma's van een reeks verschrikkelijke aanslagen en geobsedeerd blijft door veiligheid. Bovendien is er de migratiecrisis, de onvrede bij het politiekorps en tal van onderwerpen die veel van een minister eisen.

Op Collomb was kritiek te horen omdat hij niet altijd voldoende aanwezig was op zijn ministerie. Ook zijn leeftijd speelde in zijn nadeel voor zo'n veeleisende job. De onderlinge band tussen Macron en Collomb maakte dat ze elkaar stilzwijgend steunden, ook in delicate dossiers.

Benalla

Dat liep goed tot de beruchte 'affaire-Benalla'. Toen bleek dat Alexandre Benalla, een privélijfwacht, zich onterecht als politieman had uitgegeven op een 1 mei-betoging en hardhandig had ingegrepen, barstte in Frankrijk een politieke bom. Zeker omdat Benalla op allerlei voordelen kon rekenen, die eigenlijk niet hoorden.

Het vervelende was dat plots Collomb, als verantwoordelijke van de politiediensten, in het zoeklicht kwam. Hij moest zich voor een parlementaire commissie verantwoorden, terwijl hij nauwelijks op de hoogte was van de feiten.

Dat dossier verzuurde de relatie met Macron. De wekelijkse etentjes werden geschrapt, de communicatie tussen de president en zijn minister werd koeler.

Hulot was een bekende tv-ster en milieu-activist. Hij was geen politieke vertrouweling van Macron. Maar zijn ontslag was een teken van de diepe malaise die zich inmiddels in de Franse regeringsploeg had genesteld. In de peilingen zakte de populariteit van de president inmiddels steeds verder weg.

Gebrek aan bescheidenheid

Nog steeds verbitterd om de affaire-Benalla en stilaan ook vermoeid door het hautaine optreden van de president gaf Collomb in enkele interviews zijn ongezouten mening over Macron. Hij verklaarde dat hij teleurgesteld was in 'het gebrek aan bescheidenheid' bij Macron. En stelde onomwonden dat de president lijdt aan 'hubris', de Griekse term voor hoogmoed, die komt voor de val.

De relatie Macron-Collomb stond op onweer. Op 19 september verklaarde Collomb dat hij in 2019 de regering wilde verlaten om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in Lyon. Op zich was dat niet nieuw. Iedereen wist dat Collomb uiteindelijk terug wilde naar zijn stad. Maar in het stormachtige politieke klimaat viel de mededeling slecht.

De oppositie rook haar kans. Ze eiste dat Collomb onmiddellijk opstapte omdat een minister van Binnenlandse Zaken 'zich 100 procent moet inzetten voor zijn taak'. Ook de politiebonden wilden een 'echte baas' die zich volledig inzet voor de veiligheidsdiensten.

Overdracht van de macht

Maandag diende Collomb zijn ontslag in bij Macron tijdens een persoonlijk onderhoud. De president weigerde omdat hij in een maand niet twee belangrijke ministers wil zien opstappen.

Het scenario is een politieke catastrofe voor Macron. Niet alleen is zijn presidentiële gezag ernstig uitgehold, hij is ook de greep op de agenda volledig kwijtgeraakt.

Maar Collomb was ditmaal niet te houden. Dinsdagnamiddag verscheen een interview met hem op de site van Le Figaro. Daarin stelde hij opnieuw dat hij ontslag zou nemen. Net als Hulot ging hij publiek met het ontslag.

De president en de premier stonden voor het blok. Dinsdagavond laat werd het ontslag aanvaard. In afwachting van een vervanger wordt premier Philippe tijdelijk ook minister van Binnenlandse Zaken. De overdracht van de macht woensdagvoormiddag verliep koel.

Catastrofe

Bovendien wordt het steeds duidelijker dat de autoritaire en verticale stijl van de president binnen de regeringsploeg niet langer door iedereen geduld wordt. Twee ministers negeerden de president bij het nemen van hun ontslag.

Het is nu een race tegen de tijd om een geschikte opvolger met een goed profiel te zoeken voor Collomb. Gezien het belang van Binnenlandse Zaken is een onervaren politicus geen optie.

In de publieke opinie komt Macron eveneens over als arrogant, autoritair en afstandelijk. Hij voerde de forcing bij een reeks hervormingen, maar dreigt daar nu een zware prijs voor te betalen.

