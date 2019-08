Vertrek zonder uitzicht op nieuwe coalitie

De exit van Didier Reynders onthoofdt de MR en de federale regering. Die ontkent elke deal over de Zestien, met de boodschap dat de N-VA en de PS eindelijk federaal moeten doorpakken.

Premier Charles Michel (MR) geeft vrijdag in het parlement uitleg over de voordracht van minister van Buitenlandse Zaken en partijgenoot Didier Reynders als nieuwe Belgische eurocommissaris. Die beslissing van de regering in lopende zaken, die maar 38 van de 150 Kamerzetels heeft, leidde tot commotie bij de oppositie.

Die vergadering vrijdag als schaamlapje hoeft niet meer. Peter De Roover N-va-fractieleider

Reynders heeft geen meerderheid achter zich. Maar tegelijk polste Michel de voorbije weken discreet bij de andere partijen om er zeker van te zijn dat er ook geen meerderheid echt tegen hem was. De PS schoof met Laurette Onkelinx een tegenkandidaat naar voren, maar ongetwijfeld kwam de kwestie ook aan bod bij de Waalse coalitiegesprekken tussen de MR en de PS. De Franstalige socialisten gaan alvast niet voluit tegen Reynders. Ook de N-VA, die aanvankelijk alle registers opentrok, dringt niet meer echt aan. ‘Die vergadering als schaamlapje hoeft niet meer, nu de beslissing toch al is genomen’, stelt N-VA-fractieleider Peter De Roover. Het Vlaams Belang stapt wel nog naar de Raad van State tegen de beslissing, al is de vraag hoeveel zin dat juridisch heeft.

Michel reed voor Reynders omdat hij op 1 december zelf Europees president wordt. De MR is al 20 jaar opgedeeld in een clan rond Michel en een clan rond Reynders. Michel had er belang bij dat Reynders niet alleen in België zou achterblijven en om hem aan de Europese topjob te helpen waar hij al zo lang op aast.

Met het vertrek van beide kopstukken en rivalen blijft de partij verweesd achter. De vraag is of de troonopvolging een interne machtsstrijd ontketent. Dat kan ook de Belgische politiek en federale coalitievorming destabiliseren. In de partij valt te horen dat met de regionale regeringsdeelname straks genoeg posten te verdelen zijn om iedereen te bedienen. Willy Borsus zou in beeld zijn als eerste voorzitter in het tijdperk na Reynders en Michel. Die was naast premier ook MR-preses.

Voor de opvolging van Reynders - er moet een vervanger komen om de taalpariteit in de regering te bewaren - circuleert de naam van Jean-Luc Crucke. Al zou die zelf eerder neigen naar een regionale ministerspost. Die biedt vijf jaar jobzekerheid, wat van het federale niveau niet gezegd kan worden. Sophie Wilmès zou dan weer doorschuiven en vicepremier worden.

Reynders kan uiterlijk tot half september doorwerken. De verwachting is dat hij stopt nadat hij als federaal informateur samen met Johan Vande Lanotte op 9 september verslag uitgebracht heeft bij de koning over de federale regeringsvorming. Het duo staat omzeggens nergens.